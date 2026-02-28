© Foto: Chris Osmond auf Unsplash (Symbolbild)

Volkswagen steckt mitten in einem der größten Umbrüche seiner Geschichte. Werksschließungen, Stellenabbau, Gerichtsstreitigkeiten und trotzdem zeigt die Aktie Stärke und könnte über einer bestimmten Kursmarke ausbrechen. Der Konzern aus Wolfsburg setzt auf eine mutige Mischung aus Kostendisziplin und technologischer Offensive. Mit einer lizenzierten KI-Plattform aus China, einem neuen Tarifvertrag in den USA und einem Sparprogramm, das seinesgleichen sucht, könnte VW gerade den Grundstein für eine nachhaltige Erholung legen. Ob und bei welchem Kurs sich ein Einstieg jetzt lohnt, erfahren Sie im nachfolgenden Artikel.

Aufbruch trotz Gegenwind

Volkswagen kämpft aber nicht nur ums Überleben. Der Konzern kämpft um seine Zukunft. Und das mit einer Entschlossenheit, die man dem Traditionskonzern vielleicht nicht mehr zugetraut hätte. CEO Oliver Blume und Finanzvorstand Arno Antlitz haben ein klares Ziel ausgegeben: 20 Prozent Kostenreduktion bis Ende 2028. Rund 35.000 Stellen werden in Deutschland bis 2030 sozialverträglich abgebaut. Gleichzeitig passiert etwas Bemerkenswertes. VW lizenziert erstmals eine Plattform für autonomes Fahren und zwar von einem chinesischen Partner. Der Hersteller Xpeng stellt sein KI-System VLA 2.0 zur Verfügung. Das Modell basiert auf 72 Milliarden Parametern und wurde mit rund 100 Millionen realen Fahrvideos trainiert das entspricht rund 65.000 Jahren menschlicher Fahrerfahrung. Es unterstützt Autonomiestufe 4 und kommt ohne hochauflösende Karten aus. Für VW bedeutet das: weniger Entwicklungsaufwand, mehr Tempo auf dem chinesischen Markt. Am 10. März folgt die vollständige Jahresbilanz, dann kann man schauen, wohin die Reise geht.

Charttechnik

Die VW-Aktie bewegt sich derzeit um die Marke von 100 Euro eine Schwelle, die psychologisch nicht zu unterschätzen ist. Wer die Kursentwicklung der vergangenen Monate verfolgt hat, sieht: Das Papier hat sich vom 52-Wochen-Tief deutlich erholt. Das 52-Wochen-Hoch liegt um die 114,20 Euro. Entscheidend wird jetzt der Bereich um 107 Euro. Sollte die Aktie diesen Widerstand, diese Marke nachhaltig überwinden, öffnet sich charttechnisch Spielraum in Richtung 120 bis 130 Euro. Das entspräche in etwa dem Kursziel, das Analysten im Durchschnitt bereits bei etwas mehr als 120 Euro sehen. Der Stopp-Loss ließe sich für dien möglichen Trade "sinnvoll" bei 100 Euro platzieren also genau dort, wo die Aktie aktuell Halt findet. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist damit durchaus interessant.

Was tun?

Die jüngsten Quartalszahlen zeigten zwar einen Verlust je Aktie von 0,96 Euro, der Umsatz stieg jedoch und auch die Dividendenrendite bleibt trotz Kürzung attraktiv. Fundamental ist VW günstig bewertet der Konzern durchläuft gerade eine echte Neuaufstellung. Die Kooperation mit Xpeng zeigt, dass Wolfsburg bereit ist, alte Denkmuster loszulassen. Ein erster Einstieg per Stopp-Buy bei knapp über 107 Euro mit engem Stopp bei 100 Euro und einem Kursziel zwischen 120 und 130 Euro erscheint durchaus möglich und vertretbar. Dies ergäbe ein attraktives C/R-Verhältnis.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.