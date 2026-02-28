Die 13F-Filings der SEC gelten als Frühindikator für strategische Kapitalbewegungen an der Wall Street. Dieses Mal wurden 30.318 Einzeltitel gemeldet - hier wird klar sichtbar, wohin institutionelle Investoren ihr Geld jetzt lenken. Die Börsenexperten Golo T. Kirchhoff und Steffen Härtlein haben diese Daten systematisch gefiltert und in konkrete, umsetzbare Handlungsempfehlungen für Privatanleger übersetzt. Der smarte Stock-Picking-Kompass ist jetzt auch als Print-Einzelausgabe verfügbar.Die Umschichtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
