WKN: 893616 | ISIN: US01879R1068
NASDAQ
27.02.26 | 21:57
10,415 US-Dollar
-0,72 % -0,075
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
PR Newswire
27.02.2026
Alliancebernstein Global High Income Fund, Inc. Reports Third Quarter Earnings

NEW YORK, Feb. 27, 2026 /PRNewswire/ -- AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc. (NYSE: AWF), a registered closed-end investment company, today announced earnings for the third quarter ended December 31, 2025.

Total net assets of the Fund on December 31, 2025 were $985,227,126 as compared with $993,104,684 on September 30, 2025 and $978,431,163 on December 31, 2024. On December 31, 2025, the net asset value per share was $11.43 based on 86,229,677 shares of common stock outstanding.


December 31, 2025

September 30, 2025

December 31, 2024





Total Net Assets

$985,227,126

$993,104,684

$978,431,163

NAV Per Share

$11.43

$11.52

$11.35

Shares Outstanding

86,229,677

86,229,677

86,229,677

For the period October 1, 2025 through December 31, 2025, total net investment income was $15,059,136 or $0.17 per share. The total net realized and unrealized loss was $(1,784,553) or $(0.02) per share for the same period.


Third Quarter

Ended

December 31, 2025

Second Quarter

Ended

September 30, 2025

Third Quarter

Ended

December 31, 2024





Total Net Investment

Income

$15,059,136

$31,772,437

$16,146,424

Per Share

$0.17

$0.20

$0.19





Total Net Realized/

Unrealized Gain/(Loss)

$(1,784,553)

$9,886,429

$(8,683,161)

Per Share

$(0.02)

$0.11

$(0.10)

AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc. is managed by AllianceBernstein L.P.

SOURCE AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc.

© 2026 PR Newswire
