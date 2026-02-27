Alliancebernstein Global High Income Fund, Inc. Reports Third Quarter Earnings

NEW YORK, Feb. 27, 2026 /PRNewswire/ -- AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc. (NYSE: AWF), a registered closed-end investment company, today announced earnings for the third quarter ended December 31, 2025.
Total net assets of the Fund on December 31, 2025 were $985,227,126 as compared with $993,104,684 on September 30, 2025 and $978,431,163 on December 31, 2024. On December 31, 2025, the net asset value per share was $11.43 based on 86,229,677 shares of common stock outstanding.
December 31, 2025
September 30, 2025
December 31, 2024
Total Net Assets
$985,227,126
$993,104,684
$978,431,163
NAV Per Share
$11.43
$11.52
$11.35
Shares Outstanding
86,229,677
86,229,677
86,229,677
For the period October 1, 2025 through December 31, 2025, total net investment income was $15,059,136 or $0.17 per share. The total net realized and unrealized loss was $(1,784,553) or $(0.02) per share for the same period.
Third Quarter
Ended
December 31, 2025
Second Quarter
Ended
September 30, 2025
Third Quarter
Ended
December 31, 2024
Total Net Investment
Income
$15,059,136
$31,772,437
$16,146,424
Per Share
$0.17
$0.20
$0.19
Total Net Realized/
Unrealized Gain/(Loss)
$(1,784,553)
$9,886,429
$(8,683,161)
Per Share
$(0.02)
$0.11
$(0.10)
AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc. is managed by AllianceBernstein L.P.
