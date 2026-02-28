Die Rocket Lab USA-Aktie gehörte in den letzten Jahren zu den erfolgreichsten US-Aktien, doch am gestrigen Freitag büßte sie -8% ein. Gibt es schlechte Nachrichten vom Raumfahrtunternehmen und müssen sich Anleger jetzt auf weitere Kursrückgänge einstellen? Starkes Wachstum An den Zahlen für das abgelaufene Quartal und Jahr kann der Kursrückgang der Rocket Lab USA-Aktie kaum gelegen haben. Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 36% auf 180 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de