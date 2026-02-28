Nürnberg (ots) -Wer soll das noch toppen? NORMA senkt am letzten Tag im Februar schon wieder die Preise und schickt seine Kundinnen und Kunden damit nicht nur in ein Spar-Wochenende, sondern rundet damit auch einen Monat mit acht Preissenkungen ab.Von heute an sind sowohl Tomaten-Produkte der Eigenmarken BIO SONNE und VILLA GUSTO als auch Joghurts und Protein Puddings von LANDFEIN deutlich günstiger zu haben. Verbraucherinnen und Verbraucher sparen bis zu 13 Prozent. Die gehackten Bio-Tomaten von BIO SONNE in der 400-Gramm-Packung kosten nun beispielsweise nur noch 65 Cent. Den High Protein Pudding von LANDFEIN gibt's im 200-Gramm-Becher für gerade einmal 89 Cent.Innerhalb weniger Tage hat der Lebensmittel-Discounter zahlreiche Produkte Stück für Stück günstiger gemacht und so die Preisvorteile auf dem Markt direkt an seine Kundinnen und Kunden weitergegeben. Das Beste daran: Die Preise bleiben dauerhaft günstig. Das macht es besonders attraktiv, jetzt bei NORMA vorbeizuschauen und gleich bei mehr als 100 Produkten zu sparen.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):VILLA GUSTO Geschälte Tomaten 400 gBislang: 0,65 EURJetzt: 0,59 EURVILLA GUSTO Gehackte Tomaten 400 gBislang: 0,65 EURJetzt: 0,59 EURVILLA GUSTO Italienisches Tomatenmark 200 gBislang: 0,95 EURJetzt: 0,89 EURVILLA GUSTO Passierte Tomaten 500 gBislang: 0,69 EURJetzt: 0,65 EURBIO SONNE Bio Tomaten gehackt 400 gBislang: 0,75 EURJetzt: 0,65 EURBIO SONNE Bio Tomaten passiert 500 gBislang: 0,79 EURJetzt: 0,69 EURLANDFEIN Buttermilch Dessert 200 gBislang: 0,65 EURJetzt: 0,59 EURLANDFEIN Sahnepudding 400 gBislang: 1,19 EURJetzt: 1,09 EURLANDFEIN High Protein Grießpudding 500 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,59 EURLANDFEIN High Protein Pudding 200 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EURGROPPER Protein Mousse 200 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6225876