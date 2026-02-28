© Foto: wO-MidjourneyKanzler Friedrich Merz reist nach China: Im Gepäck die deutsche Wirtschaftselite. Es geht um Marktzugänge & Investitionen. Aber: Zu welchem Preis?Läuft Deutschland nicht Gefahr, politisch instrumentalisiert zu werden? Das diskutieren wir gemeinsam mit der Wirtschaftsjournalistin und Autorin Birgit Jennen. Jennen hat aktuell das Buch "Putins Marionetten" veröffentlicht. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf Deutschlands riskante politische und wirtschaftliche Verflechtungen mit Russland und China. Denn oft werden wirtschaftliche Beziehungen genutzt, um Einflusskanäle aufzubauen und politische Interessen durchzusetzen. Projekte, die rein wirtschaftlich gedacht waren, werden zu einem …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE