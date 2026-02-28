GOLD: Chartbild bleibt bullisch! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Gold Analyse - Wochenausblick KW 10/2026

KEY TAKEAWAYS

Gold hat in den letzten Handelstagen die Erholung fortgesetzt. Aus dem Tageschart kann gut herausgelesen werden, dass sich das Edelmetall über der SMA20 (aktuell bei 5.016,3 US-Dollar) festgesetzt hat und zum Wochenschluss einen veritablen Abstand zu dieser Durchschnittslinie abbilden konnte. Das Tageschart kann damit weiter als bullisch interpretiert werden.

Solange Gold per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte sich die Erholungsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 5.440/50 US-Dollar und dann das Allzeithoch sein. Über dem Allzeithoch könnte Gold unsere nächsten Anlaufziele bei 5.650/60 US-Dollar bzw. bei 5.725/30 US-Dollar anlaufen.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 28.02.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

Vollständigen Artikel weiterlesen

