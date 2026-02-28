Artikelübersicht?

Wir führen momentan 38 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 63%. In dieser Woche haben wir zwei Analysen veröffentlicht, ein Stop-Loss platziert und eins angehoben, haben eine neue Position aufgenommen und uns von einer verabschiedet. Heute setzen wir noch ein erstes Zeil bei unserem Neuengagement und heben bei zwei Bestandspositionen die Ziele an. Betroffen sind unter anderem Indus Holding, Bayer, Trainline, SAP, SK Hynix, Vonovia und BHP Group. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Im Chartvergleich wird es deutlich: Der DAX hat gegenüber S&P500 und NASDAQ100 seit Anfang Dezember wieder die Nase vorn. In den Indizes sind BigTec und KI von Antreibern zu Bremsklötzen mutiert. Auch deshalb hat der NASDAQ100 in dem Vergleich die rote Laterne.An der Wall Steet wird kräftig rotiert. Kapital fließt aus Tech-Aktien heraus und wird in andere Branchen investiert. Unterm Strich gewinnen aktuell die defensiven Sektoren wie Versorger, Food oder auch Immobilien. Wenn der Abfluss aus dem Technologiesektor abnimmt, besteht charttechnisch eine gute Chance für einen freundlichen März/April.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?verschaffen. Wenn Sie unsere Inhalte interessant finden und mehr davon lesen möchten, können Sie uns einen ganzen Monat kostenlos testen. Das Probeabo können Sie in den ersten 30 Tagen mit einer e-Mail an?kundenservice@finanzen100.de?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!