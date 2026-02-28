© Foto: adobe.stock.comDer Iran-Konflikt ist am heutigen Samstag militärisch eskaliert. Bereits im späten Freitagshandel zogen Gold und Brent Öl kräftig an. Die Märkte könnten vor gewaltigen Verwerfungen stehen. Iran-Konflikt eskaliert - Gold und Brent Öl steigen bereits zuvor rasant an Die geopolitischen Entwicklungen heizten der Goldpreisrallye 2026 bereits zuletzt gewaltig ein. Die aktuell zu beobachtende militärische Eskalation im Iran-Konflikt könnte zudem zu weiteren Verwerfungen führen. Die Lage ist brisant und im wahrsten Sinne des Wortes explosiv. Einmal mehr kommt es zu dramatischen Entwicklungen in der Geopolitik an einem Wochenende. Das lässt für die Wochenauftakt am Montag nicht viel Gutes erwarten. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE