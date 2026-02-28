BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato hat nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran die Lage im Nahen Osten im Blick. "Die Nato verfolgt die Entwicklungen im Iran und in der Region aufmerksam", sagte Sprecherin Allison Hart.

Iran reagierte mit Raketenangriffen auf Israel sowie auf im Nahen Osten stationierte US-Streitkräfte. Die Eskalation folgte auf Wochen gegenseitiger Drohungen im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm und gescheiterte diplomatische Bemühungen./dpu/DP/stk