IDE034 ist ein B7H3/PTK7-bispezifisches TOP1 ADC, das darauf ausgelegt ist, Tumorzellen, die sowohl B7H3 als auch PTK7 exprimieren, bevorzugt anzugreifen. Es wird derzeit sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit IDEAYAs PARG-Inhibitor IDE161 untersucht.

IDEAYA hat den ersten Patienten in seiner Phase-1-Studie zu IDE034 behandelt, wobei zunächst Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik (PK) untersucht werden.

Die erste Verabreichung löst eine Meilensteinzahlung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar an Biocytogen im Rahmen der Options- und Lizenzvereinbarung zwischen den Unternehmen aus.

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315), ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung neuartiger antikörperbasierter Medikamente mit innovativen Technologien vorantreibt, gab heute bekannt, dass sein Partner IDEAYA Biosciences, Inc. ("IDEAYA"; Nasdaq: IDYA) den ersten Patienten in der klinischen Phase-1-Dosis-Eskalations-/Expansionsstudie von IDE034 behandelt hat. IDE034 ist ein in der Erprobung befindliches B7H3/PTK7-bispezifisches TOP1-ADC. Gemäß der Options- und Lizenzvereinbarung zwischen den Unternehmen löst die Behandlung des ersten Patienten eine Meilensteinzahlung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar an Biocytogen aus.

Laut IDEAYA ist die Phase-1-Studie darauf ausgelegt, das Sicherheitsprofil, die Verträglichkeit und die Pharmakokinetik (PK) von IDE034 als Monotherapie zu charakterisieren. Darüber hinaus beabsichtigt IDEAYA, im weiteren Verlauf des Programms auch Kombinationstherapien mit auf die DNA-Schadensantwort (DDR) abzielenden Wirkstoffen wie dem oralen PARG-Inhibitor IDE161 zu bewerten.

IDE034 ist ein potenziell erstklassiges bispezifisches B7H3/PTK7-TOP1-ADC, das von Biocytogen eigenständig entwickelt und im Juli 2024 an IDEAYA Biosciences lizenziert wurde. IDEAYA zufolge wurde IDE034 so konzipiert, dass es bevorzugt in Tumorzellen internalisiert wird, die sowohl B7H3 als auch PTK7 coexprimieren, was die Selektivität und Verträglichkeit unterstützen soll. Zudem geht das Unternehmen von einer Coexpression im Bereich von 30 bis 40 in mehreren wichtigen soliden Tumorarten bei gleichzeitig begrenzter dualer Expression in normalem Gewebe aus.

"Die erste Verabreichung im Rahmen der Phase-1-Studie zu IDE034 markiert einen wichtigen Schritt bei der Überführung dieses bispezifischen TOP1-ADC-Konzepts in die klinische Prüfung", sagte Dr. Yuelei Shen, President und CEO von Biocytogen. "Wir schätzen die konsequente Umsetzung durch IDEAYA bei der klinischen Entwicklung von IDE034 und freuen uns auf die Auswertung der ersten Sicherheits- und PK-Daten aus der laufenden Phase-1-Studie."

Über Biocytogen

Biocytogen (SSE: 688796; HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung neuartiger antikörperbasierter Medikamente mithilfe innovativer Technologien vorantreibt. Auf der Grundlage der Genom-Editierung hat Biocytogen eine Dual-Engine-Plattform etabliert, die eine vollständig humane Antikörperbibliothek mit einem breit gefächerten Portfolio zielgerichteter humanisierter Mausmodelle kombiniert und einen systematischen Ansatz zur Beschleunigung der globalen Arzneimittelforschung und -entwicklung ermöglicht.

Biocytogen hat seine proprietären RenMice-Plattformen (RenMab RenLite RenNano /RenTCR/ RenTCR mimic) unabhängig entwickelt. Diese ermöglichen die Entdeckung vollständig humaner monoklonaler, bispezifischer und multispezifischer Antikörper sowie bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, humanisierter VHH-Antikörper (hu-VHH) und TCR-mimic-Antikörper. Darüber hinaus hat Biocytogen mit RenSuper Biologics eine Untermarke etabliert, um globale Partnerschaften für eine sofort nutzbare Bibliothek mit mehr als einer Million vollständig humaner Antikörpersequenzen für mehr als 1.000 Targets im Rahmen weltweiter Kooperationen zu erschließen. Bis zum 30. Juni 2025 wurden weltweit rund 280 Entwicklungs-/Lizenzierungs-/Übertragungsvereinbarungen für therapeutische Antikörper und mehrere klinische Wirkstoffe sowie über 50 Lizenzprojekte für RenMice mit Zielmolekülen geschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen ist Vorreiter bei der Entwicklung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung und bietet derzeit unter seiner Untermarke BioMice mehrere tausend einsatzbereite Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie- und Dienstleistungen für die Genom-Editierung für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Beijing und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen, Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco, San Diego) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen unter https://biocytogen.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

