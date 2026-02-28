© Foto: OpenAITrotz Sparzwang bei den Verbrauchern boomt die Restaurantbranche in den USA: 108.000 neue Jobs durch innovative Marketingstrategien und Preiserhöhungen sind entstanden - was bedeutet das für den Markt?Nicht alle Branchen fielen im vergangenen Jahr dem Sparzwang der amerikanischen Verbraucher zum Opfer. So waren Restaurants mit Bedienung und einige Drive-in-Ketten gut besucht, wie Reuters berichtet. Die dadurch resultierenden guten Umsätze taten der Beschäftigung in der Branche gut und die Beschäftigtenzahlen stiegen 2025 um 1 Prozent und schufen rund 108.000 neue Arbeitsplätze, wie das Bureau of Labor Statistics ermittelte. Wie wichtig der Erfolg in der Branche im vergangenen Jahr für …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE