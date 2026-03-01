Klosters (ots) -Das beliebte Klassikfestival (31. Juli bis 9. August 2026) findet zum achten Mal statt und steht diesen Sommer unter dem Motto "Ikonen". Vier Orchesterkonzerte und einen Liederabend mit Chor sowie vier attraktive Kammerkonzerte hat der scheidende Intendant David Whelton programmiert. Das Filmkonzert "Amadeus" bildet einen Höhepunkt der Festivalausgabe, die mit einem aussergewöhnlichen Programm zum 1. August und dem Familienkonzert "Die Bremer Stadtmusikanten" abgerundet wird.Beim Konzertabend "Meistersänger" am 3. August im Konzertsaal der Arena Klosters zeigt sich der walisische Bariton Sir Bryn Terfel in seiner ganzen musikalischen Bandbreite - von der Oper bis zum Musical, vom Kunstlied bis zum Folk Song. Mit seiner Frau Hannah Stone an der Harfe, der Pianistin Annabel Thwaite und der Zürcher Sing-Akademie wechselt zwar die musikalische Begleitung, aber die Intensität bleibt! Der Spitzenchor wird zudem am 2. August gemeinsam mit dem City Light Symphony Orchestra den oscarprämierten Kinohit "Amadeus" zum Klingen bringen.Mit Milos kommt einer der bedeutendsten Gitarristen in die Kirche St. Jakob. Sir András Schiff gibt am 6. August zwei Konzerte: zunächst solo mit Johann Sebastian Bachs berühmten "Goldberg-Variationen", anschliessend gemeinsam mit der Pianistin Chloe Jiyeong Mun mit Schuberts Klavierkompositionen zu vier Händen. Kammermusik vom Feinsten gibt es am 4. August mit dem jungen Pacific Quintet und mit dem Septura Brass Septet London am Schweizer Nationalfeiertag. Maurice Steger hat für sein Barockprogramm "Händels Heldinnen" neben dem La Cetra Barockorchester Basel die Schweizer Sopranistin Chelsea Zurflüh dabei.Boris Giltburg interpretiert am Abschlusswochenende Tschaikowskys 1. Klavierkonzert in b-Moll. Aber auch Mozarts Klavierkonzert Nr. 20 in d-Moll KV 466 im Eröffnungskonzert (Solist: Lukas Sternath) am 31. Juli gehört zu den Ikonen des Repertoires, genau wie die 5. Sinfonie von Beethoven, die mit der Camerata Salzburg unter dem Dirigenten Antonello Manacorda im gleichen Konzert erklingt. David Wheltons Abschied wird von der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen (Leitung: Edward Gardner) gestaltet. Mozarts Sinfonia concertante (Violine: Veronika Eberle, Viola: Timothy Ridout) trifft auf Elgars "Enigma-Variationen".Vorverkaufseröffnung mit sitzplatzgenauer Buchung:Am 1. März online über klosters-music.ch und vor Ort bei den Tourismusbüros Klosters und Davos.Pressekontakt:Klosters MusicStiftung Kunst & Musik, KlostersLandstrasse 1777250 KlostersChristine von SiebenthalLeitung Marketing & Kommunikation cvs@klosters-music.chOriginal-Content von: Stiftung Kunst & Musik, Klosters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068361/100938680