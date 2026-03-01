FACC AG: Bei Lufttaxis von Anfang an am Start

Anzeige / Werbung

Lufttaxis werden von einigen Branchenexperten als potenzieller Megatrend eingestuft. Robert Machtlinger, CEO des österreichischen Leichtbau-Spezialisten FACC AG, gehört auf jeden Fall dazu und ist mit der firmeninternen Expertise von Anfang an dabei.

Zukunftsmarkt mit viel Luft nach oben

Die Technologie eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing) bezeichnet elektrisch angetriebene Fluggeräte, die senkrecht starten und landen können - ähnlich wie ein Hubschrauber, jedoch meist mit mehreren Rotoren und deutlich geringerem Lärm- sowie Emissionsausstoß. Diese eVTOLs sind in Europa zwar noch nicht zugelassen, gelten aber als Schlüsseltechnologie für die sogenannte Urban Air Mobility (UAM), also für Lufttaxis und kurze innerstädtische Flugverbindungen. Durch elektrische Antriebe, automatisierte Steuerungssysteme und kompakte Bauweise sollen sie schnelle Punkt-zu-Punkt-Verbindungen über Staus hinweg ermöglichen.

Laut einer aktuellen Studie von Fortune Business Insights wurde der globale Lufttaxi-Markt für das Jahr 2025 auf rund 3,3 Milliarden Dollar geschätzt und könnte bis 2035 auf über 20 Milliarden Dollar wachsen. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 20 Prozent. Treiber sind Urbanisierung, technologische Fortschritte bei Batterien sowie steigende Investitionen in Infrastruktur wie sogenannte Vertiports. Trotz regulatorischer Hürden sehen Analysten langfristig erhebliches Wachstumspotenzial für eVTOL-Anwendungen im Personen- und Spezialtransport.

First Mover in einem Zukunftsmarkt

Die Corona-Pandemie wirkte als Katalysator für eine strategische Neuausrichtung bei FACC (ISIN: AT00000FACC2). Nachdem der Einbruch im Passagierluftverkehr die Abhängigkeit vom klassischen Kerngeschäft deutlich vor Augen geführt hatte, beschloss das Management um CEO Robert Machtlinger, den Konzern gezielt zu erweitern. In der "Roadmap 2030" wurden Urban Air Mobility und Raumfahrt als zwei neue Wachstumssäulen definiert, die langfristig einen wesentlichen Beitrag zum Gesamtumsatz beisteuern sollen.

Den ersten konkreten Schritt im AAM-Segment vollzog FACC im Sommer 2022 mit einem Auftrag von Archer Aviation, einem der führenden eVTOL-Entwickler aus Santa Clara, Kalifornien. FACC wurde mit der Herstellung wesentlicher Rumpf- und Flügelelemente für das Archer-Serienflugzeug "Midnight" betraut - und übernahm in weiterer Folge auch die Entwicklung und Produktion der Kabinenverkleidung. Die ersten Bauteile wurden bereits im Herbst 2023 nach Kalifornien geliefert.

Ein zweiter Großkunde folgte mit EVE Air Mobility, einer Embraer-Tochter: Für deren eVTOL entwickelt und produziert FACC Höhen- und Seitenleitwerk samt Steuerungsflächen - inklusive Designverantwortung, die das Vertrauen des Kunden in die technische Kompetenz des oberösterreichischen Unternehmens unterstreicht. Das Vertragsvolumen bewegt sich im hohen zweistelligen Millionenbereich.

In der Konzernstruktur sind die AAM-Projekte dem Segment Engines & Nacelles zugeordnet, das in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatz von 133,3 Millionen Euro erzielte. Im Q3-Bericht 2025 wird erwähnt, dass das Segmentergebnis "neben der sehr guten Entwicklung im Kerngeschäft auch von den Advanced-Air-Mobility-Projekten unterstützt" wird. Eine separate Umsatzausweisung für AAM erfolgt bislang nicht. Außerdem wurde der Bereich im Halbjahresbericht 2025 als "zunehmend wichtig" für das Gesamtportfolio bezeichnet. Er fungiert als Ergänzung zum etablierten Geschäft und nutzt dieselben Leichtbau-Kompetenzen, mit denen FACC seit Jahrzehnten die zivile Luftfahrt beliefert.

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit FACC existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der FACC. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von FACC können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von FACC einsehen: https://www.facc.com/de/Datenschutzhinweis/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung FACC vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

