Während die MWC Barcelona 2026 die wachsende Bedeutung von KI, Konnektivität und intelligenteren Technologiesystemen in den Fokus rückt, tritt der Markt für Mobile-Zubehör in eine neue Phase ein, die von Geschwindigkeit und Komplexität geprägt ist. Produktkategorien erweitern sich kontinuierlich, Designs und Stile werden immer schneller aktualisiert, und von Händlern wird erwartet, dass sie in kürzeren Zyklen auf Marktveränderungen reagieren. Für Einzelhändler und Distributoren in ganz Europa ist es zu einer echten Herausforderung geworden, Produktlinien aktuell zu halten und gleichzeitig die Beschaffung effizient zu steuern.

TVCMALL auf der MWC 2026: Führender Großhändler für Mobile-Zubehör und intelligente Beschaffung

Auf der MWC Barcelona 2026 unterstreicht TVCMALL seine Rolle als führender europäischer One-Stop-Großhändler für Smartphone Zubehör, mit einem klaren Fokus darauf, Großhandel und Beschaffung einfacher, schneller und zuverlässiger zu gestalten. Mit über 18 Jahren Branchenerfahrung arbeitet TVCMALL eng mit mehr als 30 führenden Handelspartnern in Europa zusammen und unterstützt unabhängige Online-Shops, stationäre Filialketten, Supermärkte sowie Plattformhändler in unterschiedlichen Wachstumsphasen.

Zu den ausgestellten Produkten zählen Lade- und Energielösungen, funktionale Accessoires sowie eine breite Auswahl an Smartphone Hüllen für den Großhandel eine der stärksten Produktkategorien von TVCMALL, mit über 10 Millionen verkauften Hüllen pro Jahr, einschließlich Produkten von Marken wie Torras, CaseMe und Dux Ducis. Von schützenden und transparenten Hüllen bis hin zu trendgetriebenen, marktreifen Designs ist das Sortiment leicht über verschiedene Vertriebskanäle hinweg verkäuflich.

Hinter dem Produktportfolio steht ein auf Wachstum ausgelegtes Beschaffungssystem. TVCMALL arbeitet mit über 1.000 vertrauenswürdigen Lieferanten zusammen und bietet online mehr als 1.000.000 Produkte an, von denen 95 ohne Mindestbestellmenge verfügbar sind. Jede Woche kommen über 10.000 neue Artikel hinzu. Neben klassischem b2b Großhandel bietet TVCMALL zudem individuelle Produkte, OEM- und ODM-Unterstützung sowie flexible Lagerlösungen, um unterschiedlichen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Alle Produkte werden über einen einheitlichen Serviceprozess verwaltet, der stabile Qualität und zuverlässigen Support gewährleistet.

Die für den europäischen Markt konzipierten Produkte, die auf der MWC präsentiert werden, erfüllen gängige Anforderungen wie die CE-Zertifizierung. Batteriebetriebene Artikel werden zudem mit MSDS-Dokumenten und Unterlagen für den Lufttransport unterstützt. In Kombination mit Lieferzeiten von 3 bis 5 Tagen, personalisierter Produktauswahl und individueller 1-zu-1-Betreuung unterstützt TVCMALL seine Partner dabei, den Übergang von der Beschaffung zum Verkauf reibungslos zu gestalten.

Dieser partnerschaftsorientierte Ansatz spiegelt den Leitspruch von TVCMALL wider: Together We Thrive. Aufbauend auf seiner Position als führender europäischer One-Stop-Großhändler für Mobile-Zubehör plant TVCMALL, seine Präsenz in Europa weiter auszubauen durch die Erweiterung lokaler Fulfillment-Strukturen und Direktversandlösungen aus Europa, um die Marktabdeckung sowie den Vor-Ort-Service für europäische Kunden weiter zu stärken.

