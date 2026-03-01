Ausschüttungen sind ein wichtiger Bestandteil bei langfristigen Aktienanlagen. Drei solide Nebenwerte, die in jedem Dividendenportfolio ihre Berechtigung haben Dass Dividenden ein wichtiger Baustein bei der Kapitalanlage sind, zeigt sich schon im DAX. Der deutsche Aktienindex hat in den vergangenen zehn Jahren rund 167 Prozent an Wert gewonnen. In den Index werden alle Dividenden reingerechnet. Wären sie nicht berücksichtigt worden, betrüge das Plus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE