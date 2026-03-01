Köln (ots) -Am 2. März 2026 beginnt der Kartenvorverkauf für die diesjährigen Tage für neue Kammermusik in Witten. Präsentiert werden dort zwischen dem 24. und 26. April insgesamt 14 Ur- und sieben deutsche Erstaufführungen von Komponistinnen und Komponisten aus rund 20 Ländern. Das Motto in diesem Jahr lautet: "Gegenwart. Unentrinnbar." Die Kompositionen setzen sich mit den politischen Beben der Gegenwart auseinander.So konfrontieren beispielsweise das Klangforum Wien, das Quatuor Diotima, die Basel Sinfonietta oder das WDR Sinfonieorchester das Publikum mit einer aus den Fugen geratenen Welt. Sie zeigen aber auch - etwa im utopischen Dialog zwischen Israel und Iran - Wege der Verständigung auf. Die junge Sopranistin Begüm Aslan begleitet sich in rund zwölf Miniaturen selbst auf dem Kontrabass. Ergänzt wird das Festival durch das IEMA ATELIER 27 mit Uraufführungen junger Komponistinnen und Komponisten.Als Porträtkomponistin steht Chaya Czernowin im Zentrum des Programms. Mit einem Musiktheaterprojekt übernimmt sie erstmals auch die szenische Gestaltung eines eigenen größeren Werks. "Der WDR ist seit 75 Jahren international einer der wichtigsten Inkubatoren und Taktgeber für die Neue Musik. Die Zusammenarbeit zwischen WDR und Stadt Witten gibt auch Akteurinnen und Akteuren aus Nordrhein-Westfalen ein Forum und strahlt weit ins Bundesland und darüber hinaus. Das macht die Wittener Tage für neue Kammermusik zu einer besonders vitalen Institution", sagt WDR-3-Programmchef Matthias Kremin.Tickets sind an der Saalbaukasse Witten und im Online-Shop (saalbaukasse@stadt-witten.de) erhältlich. WDR 3 überträgt das gesamte Festival live im Radio. Alle Konzerte gibt es auch im WDR 3 Konzertplayer auf WDR3.de.Die Wittener Tage für neue Kammermusik finden in diesem Jahr zum 58. Mal statt und gehören zu den weltweit führenden Festivals für neue Musik. Sie werden seit 1969 von der Stadt Witten und dem Westdeutschen Rundfunk gemeinsam veranstaltet. Gefördert werden sie vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.Alle aktuellen Informationen finden Sie im Internet unter WDR 3 Wittener Tage (https://www1.wdr.de/radio/wdr3/musik/wittener-tage-2026-100.html) und www.wittenertage.de sowie über das WDR-3-Servicetelefon unter 0221-56789 333.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6226140