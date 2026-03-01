DAX: Politische Einflüsse können belasten! - Die aktuelle DAX-Analyse

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 10 - 2026)

Der DAX hat sich Mitte Februar wieder über die SMA20 (aktuell bei 24.971 Punkten) schieben können. In den letzten Handelstagen hat sich der Index von dieser Durchschnittslinie in Richtung des Allzeithochs entfernen können, das Tageschart ist technisch bullisch zu interpretieren. Solange es die Bullen schaffen, den DAX per Tagesschluss über der SMA20 zu halten, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Der Index hat aktuell die Perspektive wieder an das Allzeithoch zu laufen. Über dieser Marke könnte der Bereich bei 25.835/55 Punkte bzw. die 26.000 Punkte-Marke erreicht werden.

Auf der Unterseite bleibt unsere Einschätzung gegenüber dem letzten Update unverändert. Sollten sich in den kommenden Handelstagen Rücksetzer einstellen, so haben diese eine Chance sich an der SMA20 zu stabilisieren und zu erholen. Aktuell sind wieder politische Börsen, der Konflikt mit dem Iran und die möglichen Engpässe in der weltweiten Ölversorgung können alle Märkte belasten. Und wie immer: politische Nachrichten sind unplanbar - jederzeit kann die Volatilität stark ansteigen, in beide Richtungen!

