Drei Jahre wirkungsvoller Maßnahmen: Mit 690 Millionen Kontakten wurden die Projektziele weit übertroffen und das Wachstum des Marktes für Piadina Romagnola g.g.A. unterstützt

RIMINI, Italien, March 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das europäische Projekt "Choose the European Friendship: Piadina Romagnola PGI. A welcoming dish to promote European excellences" endet am 28. Februar. Die von der Europäischen Union kofinanzierte Initiative hat das Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. drei Jahre lang dabei begleitet, dieses Gütesiegel in Italien und Deutschland bekannt zu machen - gemeinsam mit den italienischen Unternehmen L'angolo della piada food srl, Morato Pane spa, Alimenta Produzioni s.r.l., Gastone srl, Loriana, Negroni Umberto Artigiana Alimentare, Orva spa, Piadina da Giorgia-Terzaera, Piadina del mare, Riccione Piadina srl und La Piadina di Cristina.

In den vergangenen sieben Jahren ist die Produktion von Piadina Romagnola g.g.A. um 45 % gestiegen. Besonders dynamisch entwickelte sich der Markt bis 2022 - jenem Jahr, in dem der Sektor nahezu seine maximale Gesamtproduktionskapazität erreichte. Die positive Entwicklung setzte sich auch danach fort: Dank der Arbeit des Konsortiums und des europäischen Projekts Choose the European Friendship legte die Produktion in den darauffolgenden drei Jahren um weitere 5 % zu - ein klares Zeichen für nachhaltiges, strukturelles Wachstum. Im Jahr 2025 erreichte die Piadina Romagnola g.g.A. ein Produktionsvolumen von 25.975.594 kg, wovon 98 % auf das Konsortium entfielen. Im Kontext des Gesamtsektors ist diese Zahl insofern bemerkenswert, da die Piadina Romagnola g.g.A. mittlerweile 42 % der Gesamtproduktion ausmacht.

Ein bemerkenswerter Erfolg - insbesondere für eine Zertifizierung, die erst vor zehn Jahren erlangt wurde. Vor diesem Hintergrund entfaltet das europäische Projekt Choose the European Friendship seine volle Bedeutung: Insgesamt wurden 690 Millionen Kontakte erzielt. In den drei Kampagnenjahren wurde ein integriertes Maßnahmenpaket umgesetzt, das beachtliche Ergebnisse lieferte. Im digitalen Bereich erreichten 96 Social-Media-Werbekampagnen mehr als 93 Millionen Kontakte. Ergänzt wurde dies durch Influencer-Marketing-Aktivitäten mit 31 Content-Erstellern, die insgesamt nahezu 9 Millionen Impressionen generierten. In Italien generierte die TV-Kampagne auf Mediaset über drei Jahre hinweg eine beachtliche Reichweite mit 291 Millionen Kontakten und einem GRP von 397. In Deutschland erzielten Anzeigen in Fachmedien wie der Lebensmittel Zeitung und ESM über 14 Millionen Kontakte. Die kontinuierliche Pressearbeit über den gesamten Zeitraum hinweg sicherte eine umfassende Präsenz in führenden Medien und erreichte in beiden Ländern insgesamt 435 Millionen Nutzer.

Neben Kommunikation und Werbung spielten Veranstaltungen eine zentrale Rolle: Die Sustainability Tour in Italien sowie die Teilnahme an der Anuga stärkten den direkten Austausch mit dem Publikum. Insgesamt erreichte die Kampagne 20.000 Konsumenten im Rahmen der Sustainability Tour sowie 2.500 Branchenvertreter auf der Anuga. Auch im Einzelhandel zeigte die Kampagne starke Präsenz und erreichte mehr als 8 Millionen Konsumenten. Zudem wurde in den vergangenen Tagen eine intensive In-Store-Promotionsinitiative in Deutschland erfolgreich abgeschlossen. Diese Maßnahme umfasste 40 Fachgeschäfte in 23 Städten mit insgesamt 1.840 Promotionstagen.

SECNewgate Italia - Giorgia Rizzi +39 3400010762 - giorgia.rizzi@secnewgate.it

