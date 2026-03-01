Astana/Berlin (ots) -Der Präsident der Republik Kasachstan Kassym-Schomart Tokajew hat angesichts der aktuellen regionalen Eskalation im Nahen Osten persönliche Botschaften an die Staatsoberhäupter mehrerer Länder der Golfstaaten übermittelt.Das kasachische Staatsoberhaupt richtete Schreiben an die Präsidenten und Herrscher der Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain sowie Kuwait. Darin brachte er seine aufrichtige Unterstützung und Solidarität mit den Völkern dieser Staaten in einer Zeit schwerer Prüfungen zum Ausdruck.Präsident Tokajew verurteilte entschieden alle militärischen Handlungen, die darauf abzielen, die Souveränität und Sicherheit der mit Kasachstan befreundeten und brüderlich verbundenen Staaten zu untergraben."Unser Land tritt stets für die Lösung komplexer internationaler Probleme und bewaffneter Konflikte ausschließlich mit diplomatischen Mitteln ein", heißt es in den Botschaften des kasachischen Staatsoberhauptes.Zugleich erklärte der Präsident die Bereitschaft Kasachstans, jede mögliche Unterstützung für die brüderlichen arabischen Staaten zu leisten. Er äußerte zudem die Hoffnung auf die Fortsetzung regelmäßiger Arbeitskontakte mit den höchsten Führungspersönlichkeiten der betreffenden Länder.Kasachstan bekräftigt damit seine konsequente außenpolitische Linie, die auf Dialog, Multilateralismus und friedliche Konfliktlösung ausgerichtet ist.Pressekontakt:COMMVISORYT: +49 89 96228999E: info@commvisory.dehttps://www.commvisory.de/Original-Content von: Botschaft der Republik Kasachstan in der Bundesrepublik Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139401/6226173