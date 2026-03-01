' Die Reaktion der Amerikaner auf die iranische Politik der letzten Jahre führt auch an den Kapitalmärkten zu deutlichen Verwerfungen. In der Wochenendindikation ist es beim DAX jedoch bisher kaum zu sehen. Am Samstag nach Beginn der Angriffe wurde der Markt bei einzelnen Brokern bereits wieder bei rund 25.100 Punkten taxiert. Man könnte sagen: wenig bis keine Reaktion auf die kriegerischen Auseinandersetzungen im Iran. Testen Sie unseren Börsendienst kostenfrei via feingoldresearch.de So einfach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research