Steht Silber vor einem gewaltigen Schub? Die militärische Eskalation im Nahen und Mittleren Osten könnte die Silberrallye forcieren. Selbst ein Silberpreis von 120 US-Dollar ist nicht kategorisch ausgeschlossen. Die Sorge vor einem Flächenbrand könnte Silber eskalieren lassen Bereits in den Tagen vor der Eskalation im Iran-Konflikt zogen die Preise für Gold, Silber aber auch Brent Öl deutlich an. Der Goldpreis steht unmittelbar davor, seine Rekordjagd wieder aufzunehmen. Brent Öl macht Druck auf der Oberseite und auch Silber gelang es bereits im späten Freitagshandel, die 92 US-Dollar zu überwinden und so die Tür für eine Preisrallye zu öffnen. Die Bedeutung der 92 US-Dollar für die …
