Wochenausblick - Wirtschaftsdaten und Quartalszahlen im Fokus

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Zum Wochenstart stehen die Einzelhandelsumsätze in Deutschland im Fokus, die Hinweise auf das Konsumverhalten im Jahresvergleich liefern. In den USA rückt der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den Mittelpunkt, der als wichtiger Stimmungsindikator für die Industrie gilt. Auf Unternehmensseite berichten das Schifffahrtsunternehmen Norwegian Cruise Line und der Wasserstoffspezialist Plug Power über ihre aktuellen Quartalsergebnisse und geben damit Einblicke in ihre jüngste Geschäftsentwicklung.















Dienstag:



Im Mittelpunkt des Dienstags liegen die neuesten Daten zum Kern-Verbraucherpreisindex sowie zum harmonisierten Verbraucherpreisindex in der Eurozone. Diese Kennzahlen liefern wichtige Hinweise auf die aktuelle Inflationsentwicklung. Auf Unternehmensseite präsentiert die Beiersdorf AG, bekannt für ihre Marken im Bereich Hautpflege, ihre Quartalszahlen. Ergänzt wird das Berichtsgeschehen durch den deutschen Technologiekonzern und Automobilzulieferer Schaeffler sowie dem amerikanischen Cyberunternehmen CrowdStrike.

















Mittwoch:



Am Mittwoch werden neben wichtigen Konjunkturdaten auch zahlreiche Unternehmensberichte veröffentlicht. In den USA liefert der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor aktuelle Stimmungsindikatoren, während in Australien die Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts Einblicke in das Wirtschaftswachstum gibt. Zudem veröffentlichen mit Adidas, Bayer und Symrise gleich mehrere deutsche DAX-Schwergewichte ihre Quartalszahlen. Ergänzt wird das Berichtsgeschehen durch die Zahlenvorlage des US-Technologiekonzerns Broadcom.



















Donnerstag:



Am Donnerstag rücken die Einzelhandelsumsätze der Eurozone in den Fokus, da sie ein wichtiger Indikator für das Konsumverhalten und die wirtschaftliche Entwicklung im Jahresvergleich darstellen. Auf Unternehmensseite sorgt eine Vielzahl von Quartalsberichten für Aufmerksamkeit. Aus Deutschland berichten RENK, Deutsche Post AG und Merck über ihre aktuellen Quartalszahlen und geben Einblicke in die jüngsten Entwicklungen ihrer jeweiligen Branchen. Ergänzt wird das Berichtsgeschehen durch die Zahlenvorlage von Costco Wholesale Corp., die als internationaler Einzelhandelsriese ihre Geschäftsentwicklung präsentiert.



















Freitag:



Am letzten Handelstag der Woche rücken Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen in den Vordergrund. In der Eurozone wird das saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht, das Hinweise auf die aktuelle Konjunkturentwicklung liefert. In den USA rücken sowohl die monatlichen Einzelhandelsumsätze als auch die Arbeitslosenquote für Februar in den Fokus und geben Aufschluss über die Konsumlaune sowie die Lage am Arbeitsmarkt. Unternehmensseitig legt die deutsche Airline Lufthansa ihre aktuellen Quartalszahlen vor.







