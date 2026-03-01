Seit April 2025 beschert der MSCI World den Anlegern beinahe Woche für Woche - zuindest kleine - Kurszuwächse. Auch wenn die in Euro gerechnet etwas kleiner ausfallen. Ein Grund sich zurückzulehnen? Die langfristige Performance des MSCI World ist tatsächlich beeindruckend, deshalb gelten ETFs auf diesen Weltindex als Basisinvestment für Anleger. Die sollten aber nicht vergessen, dass es auch bei dieser Anlageform Kursrückschläge gegeben hat. Eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
