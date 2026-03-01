Baden-Baden (ots) -Der erstmals unter SWR Federführung durchgeführte deutsche ESC-Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" erzielte gestern - nach vorläufig gewichteten Quoten - im Ersten einen Marktanteil von 18,1% und damit die beste Einschaltquote seit 2002. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde sogar ein Marktanteil von 27,4% erzielt, bei den 14- bis 29-Jährigen waren es herausragende 40,9%.Insgesamt schauten gestern - nach vorläufiger Gewichtung - im Schnitt 3,651 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es 1,086 Millionen, bei den 14- bis 29-Jährigen 323.000.Auch das Streamingangebot zum Vorentscheid in der ARD Mediathek wurde intensiv genutzt. Der Event-Livestream zum Finale erzielte 211.000 Abrufe. Über den TV-Livestream des Ersten in der ARD Mediathek kamen zusätzlich rund 700.000 Abrufe dazu."Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment, Florian Wieder und Lodge of Levity.Sendehinweis:"ESC - Das Finale aus Wien", am 16. Mai 2026 um 21:00 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek; ab 20:15 Uhr Countdown-Show im Ersten, live aus Wien.Federführend für die ARD beim deutschen ESC-Finale und für die Übertragung des Eurovision Song Contest ist der SWR in Zusammenarbeit mit BR und HR.PRESSEMATERIAL UND KONTAKTE:Hier geht's zum digitalen ESC-Pressedossier mit allen Infos zum ESC: http://swr.li/esc-2026Fotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt SWR: esc.presse@swr.deJürgen Ruf, juergen.ruf@swr.deCarina Eckert, carina.eckert@swr.dePressekontakt ARD:Susi Lindlbauer, susi.lindlbauer@ard.deSocial Media:Instagram: https://www.instagram.com/eurovision_de/Youtube: https://www.youtube.com/user/escTiktok: https://www.tiktok.com/@eurovision_deFacebook: https://www.facebook.com/EurovisionDEOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6226211