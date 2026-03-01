Wie schlimm sind Trumps neue Zölle?



Die neuen Zölle sind eine juristische Alternative zur alten Lösung und haben sachlich keine neue Bedeutung. Damit bleibt der Zollkonflikt so offen wie bisher und die minimalen Wirkungen für die Amerikaner wurden soeben aus den Ergebnissen der State of the Nation offengelegt: Die Amerikaner wachsen angemessen wie bisher. Alle verkaufen umfangreich ihre Waren an die Amerikaner, deren Handelsdefizit sogar zulegt, und einziger Verlierer ist Deutschland. Ergebnis: Es gibt keinen Handelskrieg, aber umfangreiche Umgehungen und neue Regeln. Die Kapitalflüsse bleiben in Ordnung.



Jetzt US-Tech-Aktien nachkaufen?



Die Berichtssaison ist im Wesentlichen gelaufen. Den letzten Akzent setzte soeben Nvidia mit den Ergebnissen am Donnerstag. Die Reaktion der Märkte darauf fiel zwar positiv, aber bescheiden aus. Damit ist greifbar, dass der wesentlichste Teil aller KI-Risiken aus den jeweiligen Kursen der betroffenen Aktien eliminiert ist. Die Februar-Umfrage der Bank of America bei Fondsmanagern hat ergeben, dass nur noch 5 % der befragten Fondsmanager in Technologieaktien netto übergewichtet sind. Im Januar waren es noch 19 % gewesen. Damit sind die Restrisiken bei Tech-Aktien mittlerweile beherrschbar. Im März bauen sich die neuen strategischen Konzepte der Großanleger auf. Sie gelten dann als Ziel für den Sommerverlauf. Mit neuen Käufen kann man sich deshalb etwas Zeit lassen, siehe die aktuelle Actien-Börse.



PayPal: Auf die Übernahme spekulieren?



PayPal ist nach wie vor der größte Finanzdienstleister, aber im Ergebnis durchweg negativ eingeordnet worden. Der deutlich zu niedrige Marktwert rechtfertigt die Annahme eines Übernahmeangebotes eines anderen Großen. Das liegt zwingend auf der Hand. Diese Gebote können bis zu 50 % höher gegenüber dem aktuellen Kurs liegen. Eine saubere Spekulation!





