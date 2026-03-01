Deutschlands führende Volkswirte blicken trotz geopolitischer Risiken optimistisch auf 2026 - doch beim Thema gemeinsame europäische Schulden ziehen sie eine klare rote Linie. Die Stimmung unter Deutschlands Ökonomen bleibt überraschend robust. Nachdem das Ökonomen-Barometer im Januar kräftig nach oben geschnellt war, hält der Optimismus auch im Februar an - wenn auch gemäßigter. Die Prognose für die kommenden zwölf Monate legte um knapp drei Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
