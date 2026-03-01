Der Schlüssel zum Erfolg an der Börse ist nicht die Reaktion auf kurzfristige Schwankungen, sondern eine durchdachte, langfristige Anlagestrategie, erklärt Portfoliomanager Stefan SchraderSchrader erklärt bei wO TV, dass der wahre Wert eines Depots nicht in der täglichen Kursbewegung liegt, sondern in den Unternehmensanteilen, die Anleger halten. Diese bleiben stabil, unabhängig von den kurzfristigen Schwankungen. Warren Buffetts Ratschlag, ein Unternehmen nur zu kaufen, wenn man es mindestens zehn Jahre halten kann, betont die Bedeutung einer langfristigen Sichtweise. Die emotionalen Reaktionen auf Kursschwankungen führen zu Fehlentscheidungen, da Anleger oft in schwarz-weiß Kategorien …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE