Mit dem PV5 steigt Kia in das Geschäft mit elektrischen leichten Nutzfahrzeugen ein - und verknüpft den Marktstart mit seiner neuen "PBV"-Strategie. Das Modell soll als preislich attraktive Alternative zu etablierten Wettbewerbern wie dem VW ID. Buzz vor allem Flottenkunden ansprechen. Eine erste Ausfahrt zeigt: Das Konzept ist in vielen Details stimmig, typische Nutzfahrzeug-Kompromisse gehören jedoch dazu. Unser Fahrbericht ordnet ein. Dass Kia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net