Vor 13 Monaten markierte dieser Mega-Cap-Wert auf Eurobasis bei 234?Euro ein Allzeithoch. Der schwache US-Dollar sorgte dafür, dass der Rekord an der Heimatbörse im Oktober die Euronotierung zwar wieder nah an das Februar-Hoch schob - aber nicht darüber. Doch jetzt gibt es wichtige Signale. Seit Herbst vergangenen Jahres hat das Aufwärtsmomentum erneut stark nachgelassen. Vielmehr drehte das Papier im November zunächst in eine Handelsspanne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE