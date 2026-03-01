Frankfurter Rundschau (ots) -



US-Präsident Donald Trump hat gute Gründe, gemeinsam mit Israel die Herrscher im Iran auszubremsen. Das aktuelle Vorgehen der Amerikaner ist dennoch falsch. Es birgt die Gefahr, erst im Nahen Osten einen Flächenbrand auszulösen und dann die ganze Welt anzuzünden. Denn die Vereinigten Staaten wissen offensichtlich nicht, wo und wann ihr Angriff enden soll. Das war bei dem Schlag im Sommer 2025 anders. Damals bombardierten Israel und die USA in einem Zwölf-Tage-Krieg Militäranlagen im Iran, um die Produktion einer Atombombe zu verhindern, mindestens um Jahre zu verzögern. Nach allem, was die Amerikaner hinterher bekanntgaben, war die Aktion erfolgreich. Es wäre nun also genug Zeit für Diplomatie, möglicherweise für ein neues Atomabkommen gewesen.



