Die Iran-Krise spitzt sich zu und gefährdet den globalen Gasmarkt so massiv wie zuletzt während des Ukraine-Kriegs 2022. Im Zentrum der geopolitischen Spannungen stehen Flüssigerdgas (LNG), die strategisch entscheidende Straße von Hormus sowie Schlüsselproduzenten wie Katar. Drohende Lieferausfälle, gestoppte Tankertransporte und steigende Energiepreise könnten die Versorgungssicherheit in Asien und Europa gleichermaßen unter Druck setzen. Iran-Krise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de