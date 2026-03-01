Eskalation und KI...: Wochenrückblick KW 09-2026: KI verliert an Glanz und Europa zieht davon! Gold zementiert die 5.000er-Marke!

Anzeige / Werbung

Es ist fast schon ein Déjà-vu: Europa liefert, Wall Street zweifelt. Während europäische Indizes erneut Rekordstände markierten, gestützt von einer robusten Berichtssaison, blieb die Stimmung in den USA zwiespältig.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in den USA dreht sich die Debatte im Moment Woche für Woche um dasselbe Thema: KI - Disruption oder Bewertungsfalle? Genau diese Unsicherheit sorgt dafür, dass Anleger zunehmend in klassische Sektoren flüchten. Der Dow Jones profitierte davon und ließ Techlastigere Indizes hinter sich.

Marktgeschehen: Nvidia liefert, aber der Markt zieht trotzdem den Stecker!

Der erwartete "Nvidia-Zauber" blieb aus. Zwar waren die Zahlen erneut auf einem Niveau, das man zurecht als stratosphärisch bezeichnen kann. Doch nach einer kurzen positiven Reaktion kehrte die Angst zurück und drückte die Aktie bis Handelsschluss um mehr als 5% ins Minus. Das traf vor allem den Nasdaq, während der S&P 500 in einer engen Seitwärtszone festklemmt - zwischen 7.000 und 6.790 Punkten.

Quelle: Onvista.de

Die Botschaft dahinter ist brisant: Der Markt beginnt, seine KI-Idole zu entzaubern. Nicht weil die Gewinne einbrechen, sondern weil die Bewertungen nach wie vor so hoch sind, dass selbst perfekte Zahlen nicht mehr reichen.

Unter der Oberfläche: Die Rallye lebt, aber sie wechselt den Maschinenraum!

Trotz Tech-Schwäche ist das Gesamtbild nicht düster. Im Gegenteil: Die Sektorrotation läuft. "Value"-Titel sowie Mid- und Small-Caps gewinnen an Zugkraft, weil sie günstiger bewertet sind und zugleich von einer breiteren Konjunkturstabilität profitieren. Auch Emerging Markets nutzen diese Rotation, um Momentum aufzubauen.

Der Anleihemarkt beobachtet das alles erstaunlich gelassen: Die Rendite der 10 jährigen US-Staatsanleihe fiel zurück in die Tiefzone von 3,99 bis 3,95%. Sollte diese Marke brechen, läge der nächste große Zielbereich bei 3,60%, ein Szenario, das Aktien grundsätzlich stützen könnte, solange es nicht durch echte Rezessionsängste ausgelöst wird.

Rohstoffe: Gold marschiert weiter und Kupfer bleibt stabil!

Während KI-Aktien wackeln, bleibt Gold unbeeindruckt: Das Edelmetall stieg auf 5.200 USD je Unze und hat sich damit oberhalb der psychologischen 5.000er-Marke festgesetzt. Der Treiber ist klar: Safe-Haven-Nachfrage. Der militärische Einsatz zwischen den USA und Iran sollten die geopolitische Risikoprämie hochhalten. Dazu kommt die politische Unklarheit rund um Zölle und Handelspolitik in den USA. Und schließlich: fallende US-Renditen senken die Opportunitätskosten für zinslose Edelmetalle, also ein perfektes Setup für Gold.

Quelle: MinerDeck auf X

Bei Kupfer dominiert nach dem chinesischen Neujahr die abwartende Haltung. Der Preis hält sich an der LME bei rund 13.300 USD je Tonne (Cash). Händler warten auf frische China-Daten, um die Nachfrageeinschätzung nach dem Re-Start der Industrie neu zu kalibrieren.

Fazit/Ausblick: Makro ist zurück, aber der Arbeitsmarkt wird zum Schlüsselmoment!

Bisher wirkt 2026 an den Börsen wie ein Übergangsjahr: Die Euphorie ist nicht weg, aber sie wird selektiver. KI bleibt Megatrend, doch der Markt verlangt zunehmend Bewertungs-Disziplin und echte Monetarisierung. Gleichzeitig zeigt Europa Stärke, Gold bleibt der Schutzanker und der nächste große Impuls kommt aus dem Arbeitsmarkt. Die Rallye läuft noch weiter wenngleich nicht mehr im Autopilot.

In der kommenden Woche aber dürfte die Eskalation im Nahen Osten für zusätzliche Unsicherheit sorgen. Geopolitische Spannungen treffen auf ambitionierte Bewertungen! Keine günstige Kombination für steigende Kurse. Zum Wochenstart ist daher mit nervösen und wahrscheinlich sogar mit schwächeren Märkten zu rechnen.

In der kommenden Woche sollten vor allem die Aktionen im Iran im Fokus bleiben, gefolgt von der Makroagenda. Auf dem Plan stehen Inflationsdaten aus der Eurozone, anschließend ISM-Indikatoren und US-Einzelhandelsumsätze. Der entscheidende Termin kommt jedoch am Freitag: der US-Arbeitsmarktbericht für Februar. Nachdem sich die Jobdynamik im Januar wieder verbessert hatte, wird nun geprüft, ob das ein nachhaltiger Trend oder nur ein Ausreißer war, auch mit Blick auf die Fed-Sitzung am 17./18. März.

Unternehmensseitig läuft die Berichtssaison weiter wie ein Marathon ohne Ziellinie: In Europa melden Thales, ASM International, Bayer und Adidas. In den USA stehen CrowdStrike, Marvell Technology, Costco und vor allem Broadcom im Fokus - als potenzieller Taktgeber für die nächste KI-Phase. Lesen Sie viele weitere interessante Infos in unserem folgenden Wochenrückblick.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

