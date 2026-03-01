Der Absatz des im DAX notierten Nutzfahrzeugherstellers ist im vergangenen Jahr gesunken. Börsianer aber sehen Signale für eine Trendwende Das Geschäft mit Nutzfahrzeugen ist stark zyklisch. Die Investmentbank Morgan Stanley hat errechnet, dass die Aktien der Truckhersteller typischerweise den Bestellungen der Branche um drei bis neun Monate vorausfahren. Das gilt sowohl in den Aufwärts- als auch in den Abwärtsphasen. Aktuell sehen die Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE