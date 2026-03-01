Der Angriff auf den Iran zeigt auch an den Weltbörsen Wirkung. Wie bewegen sich die Aktienkurse? Wer sind die Gewinner und Verlierer? Wie bewegen sich die Preise für Gold, Silber und Öl? BÖRSE ONLINE informiert Sie in diesem Liveticker. Das Wichtigste im Überblick: - Der Iran hat nach den Angriffen Israels und der USA US-Militärbasen in Bahrain, Katar, Dubai und Saudi-Arabien bombardiert und die Straße von Hormus geschlossen - In der Folge ist der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
