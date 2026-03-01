BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat ein Ende der Bedrohung durch den Iran für die Schifffahrt in der Straße von Hormus gefordert und dabei eine Verstärkung der EU-Marineoperation "Aspides" angekündigt. Es werde ein starker Anstieg von Schutzanfragen registriert, sagte sie nach einer virtuellen Sitzung der EU-Außenminister: "Wir werden sie mit zusätzlichen Schiffen verstärken, um die maritime Sicherheit in der Region zu erhöhen."

Kallas bezeichnete die Bedrohung der durchfahrenden Schiffe als "rücksichtslos" und forderte, dass diese aufhören müssten. "Der gesamte Nahe Osten droht durch einen langwierigen Krieg zu verlieren", warnte sie. Die Straße von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman gilt als eine der weltweit wichtigsten Öl-Handelsrouten. Die EU-Mission "Aspides" schützt europäische und internationale Handelsschiffe in der Region.

Die EU-Außenminister forderten den Iran außerdem auf, die Zivilbevölkerung zu schützen und das Völkerrecht uneingeschränkt zu achten. Der Iran müsse von wahllosen Militärschlägen absehen.