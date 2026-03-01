Der chinesische Tech-Konzern Xiaomi hat auf dem MWC 2026 in Barcelona sein erstes vollelektrisches Hypercar vorgestellt. Noch ist das Vision GT ein Konzeptfahrzeug. Aber warum sollte der E-Flitzer nicht dem flotten SU7 in die Serienproduktion folgen? Nur zweieinhalb Jahre nach der Ankündigung von CEO Lei Jun, dass der Tech-Konzern in den Markt für Elektrofahrzeuge einsteigen will, startete Xiaomi im Dezember 2023 mit der Produktion des SU7. Die Sportversion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n