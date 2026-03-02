EQS-News: BASEUS TECHNOLOGY (HK) CO, LIMITED / Schlagwort(e): Produkteinführung

02.03.2026 / 02:35 CET/CEST

SHENZHEN, China, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Bei Baseus spiegelt sich das Engagement für die Bedürfnisse der Benutzer in jedem Produktdesign wider. Mit Werten, die auf Innovation und vielseitige Lebensstile ausgerichtet sind, konzentriert sich Baseus auf originelle, minimalistische und effiziente Technik, die das Leben einfacher, sicherer und besser macht. Baseus freut sich, nun seine PicoGo MagSafe-Reihe um die elegante neue Baseus PicoGo AM52 Qi2.2 Magnetic Power Bank Slim zu erweitern. Diese Flaggschiff-Powerbank steht im Mittelpunkt der neuen Ära der schlanken, sicheren und schnellen Ladegeräte von Baseus und ist eine der dünnsten Qi2.2-Magnet-Powerbanks auf dem Markt, die eine sichere kabellose Ladeleistung von 25 W bietet. Die Powerbank AM52 ist in zwei Ausführungen erhältlich, sowohl mit als auch ohne integriertes Kabel, und bietet somit vielseitige und erweiterte Lademöglichkeiten. Die PicoGo-Serie wurde mit dem Ziel entwickelt, langlebig, schnell und effektiv zu sein. Bestimmte Produkte verfügen über dreifache Kühlsysteme, TÜV-zertifizierte Sicherheit und andere einzigartige Funktionen. Die PicoGo-Serie positioniert sich vor allem als die bevorzugte und vertrauenswürdigste Ladelösung für alle iPhone-Nutzer. Werfen wir zunächst einen Blick auf einige der wichtigsten Highlights, die die AM52 zu bieten hat. Baseus PicoGo AM52 Qi2.2 Magnetic Power Bank Slim Kompaktes Design: Die Baseus PicoGo AM52 Qi2.2 Magnetic Power Bank wurde so gebaut, dass sie schlank und leicht zu transportieren ist. Mit einem Gewicht von nur 6,95 oz, was lediglich dem 1,2-fachen Gewicht des iPhone 17 Air entspricht, ist die Powerbank mühelos zu transportieren, unabhängig davon, wohin Sie sich begeben. Dank der langen Akkulaufzeit mit 10.000 mAh und dem flugzeugtauglichen Design ist die leichte AM52 der ideale Begleiter für jede Reise. Qi2.2-zertifizierte Schnellladefunktion: Baseus war eine der Marken, die nach der Markteinführung im Jahr 2025 das Qi2 25W-Laden auf den Markt gebracht hat und damit ein verbessertes kabelloses Laden ermöglicht. Die Powerbank AM52 bietet nun Qi2.2 25-W-Wireless-Laden mit Magnetic Power Profile-Ausrichtung für schnellere Effizienz, geringere Wärmeentwicklung und sichereres Laden, ohne die Akkuleistung zu beeinträchtigen. Sie können auch eine kabelgebundene Schnellladung mit 45 W über das USB-C-Kabel wählen oder die Powerbank selbst mit 30 W aufladen, wobei die Kapazität ausreicht, um den 10.000-mAh-Apple-MagSafe-Akku in nur 1,5 Stunden vollständig aufzuladen. Vielseitige Aufladeoptionen: Die AM52 unterstützt problemlos das gleichzeitige Schnellladen über MagSafe und USB-C. Wenn Sie das AM52-Modell mit integriertem Kabel wählen, können Sie drei Geräte gleichzeitig aufladen: AirPods über kabelloses Laden und ein Smartphone sowie ein weiteres Gerät mit geringem Stromverbrauch über kabelgebundenes Laden. Auch ohne das integrierte Kabel erhalten Sie ein 30 cm langes USB-C-zu-USB-C-Kabel, mit dem Sie zwei Geräte gleichzeitig aufladen können: AirPods über kabelloses Laden und ein Smartphone über kabelgebundenes Laden. Speziell für iPhone-Nutzer: Die Powerbank AM52 wurde in erster Linie für iPhone-Nutzer entwickelt, die Wert auf minimalistisches Design und effizientes Leben legen. Die AM52 wurde mit dem Ziel entwickelt, eine leichte, tragbare Powerbank-Lösung zu schaffen, und löst mühelos das Problem sperriger Ladegeräte und unbequemer Ladevorgänge auf jeder Reise, sei es um die Welt, zum Café oder einfach auf dem Weg zur Arbeit. Die Powerbank bringt ein iPhone 17 Pro in nur 30 Minuten auf bis zu 45 %. Sicherere Wärmekontrolle: Wärme ist eines der kritischsten Probleme vieler Powerbanks. Glücklicherweise bietet die AM52 eine fortschrittliche Wärmeregulierung mit Dreifach-Kühlkreislauf, wodurch die Oberflächentemperatur unter 39 °C gehalten werden kann. Dies entspricht einer um 12 % geringeren Temperatur als bei den meisten herkömmlichen Qi2.2-Powerbanks und liegt deutlich unter dem Industriestandard von 48 °C. Mit intelligenter Temperaturregelung durch NTC, Graphen-Kühlung und einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung bietet die AM52 sichere und effiziente Wärmeableitungseinstellungen. Auf Komfort ausgelegt: Um ein komfortables und hochwertiges Erscheinungsbild zu gewährleisten, wurde die Powerbank AM52 mit abgerundeten Kanten versehen, die sich Ihrer Hand natürlich anpassen, einer weichen Silikonfront zum Schutz vor Kratzern, Fingerabdrücken und Verrutschen sowie einer Rückseite aus Aluminiumlegierung für verbesserte Haltbarkeit und eine elegante Ästhetik. Dank des schlankeren Gehäuses liegt sie besser in der Hand, während die 16 verbesserten N52-Magnete für einen stärkeren, präziseren Magnethalt sorgen, der sofort einrastet und auch unterwegs für stabiles Laden sorgt. Die Baseus PicoGo-Serie wurde entwickelt, um das Leben zu vereinfachen, mit schneller Schnellladefunktion, fortschrittlicher Wärmekontrolle sowie zuverlässiger Sicherheit und Langlebigkeit. Die AM52 ist ein neues Flaggschiff, das als Inbegriff für schlankes Design und Qi2.2-zertifizierte Schnellladefunktion gilt. Wie immer basiert die Mission von Baseus vollständig auf der Zufriedenheit der Nutzer und dem Streben nach Exzellenz, ein Ziel, das die AM52 zweifellos erfüllt. Verfügbarkeit Die Baseus PicoGo AM52 Qi2.2 Magnetic Power Bank Slim ist ab sofort auf den Amazon-Seiten der USA , Deutschlands und Großbritanniens zum empfohlenen Verkaufspreis von 69,99 $, 69,99 € und 59,99 £ erhältlich.Sie ist auch bei Amazon Italien, Frankreich und Spanien zum empfohlenen Verkaufspreis von 69,99 € erhältlich.

, und zum empfohlenen Verkaufspreis von erhältlich.Sie ist auch bei Amazon Italien, Frankreich und Spanien zum empfohlenen Verkaufspreis von erhältlich. Die Baseus PicoGo AM52 Qi2.2 Magnetic Power Bank Slim + Kabel ist nun auch auf den Amazon-Seiten in den USA und Großbritannien zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 79,99 $ bzw. 69,99 £ erhältlich.Die deutschen, italienischen, französischen und spanischen Amazon-Angebote werden ab Mitte März verfügbar sein, mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79,99 €. KONTAKT: Zanfei Huang, huangzanfei@baseus.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922003/Baseus_PicoGo_MagSafe_Family.jpg

