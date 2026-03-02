Künstliche Intelligenz verändert ganze Branchen - doch sie kann keine Rohstoffe fördern. Genau hier setzt ein neuer Investorenfokus an.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Aurania Resources Ltd. · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Aurania Resources Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 01.03.2026; 5:41 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Begriff "HALO" wird derzeit in Analysten- und Marktkommentaren u.a. als Abkürzung für "Heavy Assets, Low Obsolescence" verwendet, also Unternehmen mit realen, kapitalintensiven Sachwerten, die sich nicht einfach durch Software ersetzen lassen. Nicht zu verwechseln mit dem psychologischen "Halo-Effekt" aus der Verhaltensökonomie.

Konkret geht es um die Wahrnehmung, dass künstliche Intelligenz zwar digitale Geschäftsmodelle tiefgreifend verändern kann, jedoch keinen physischen Mehrwert schafft. KI kann keine Rohstoffe abbauen, keine Energie erzeugen und keine materiellen Güter herstellen. Genau diese Eigenschaft verleiht kapitalintensiven Branchen wie Bergbau und Versorgern aus Investorensicht einen besonderen Schutz vor Disruption.

Das Ergebnis ist eine erhöhte Kapitalzufuhr und eine Neubewertung ganzer Sektoren, ohne dass sich die operativen Fundamentaldaten unmittelbar verändert haben müssen. Der HALO-Effekt ist damit weniger eine kurzfristige Modeerscheinung als vielmehr Ausdruck eines strukturellen Stimmungswandels: In einer zunehmend digitalen Welt gewinnen Unternehmen, die reale Ressourcen kontrollieren und unverzichtbare physische Leistungen erbringen, aus Investorensicht spürbar an strategischer Bedeutung.

Aus diesem und noch weiteren Gründen ist Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4) mehr als einen Blick wert!

Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4) fokussiert sich auf die frühzeitige Erschließung attraktiver Investmentchancen im Rohstoffsektor, mit einem klaren Schwerpunkt auf Gold sowie strategisch wichtigen ("kritischen") Metallen. Das Unternehmen verfolgt einen explorationsgetriebenen Ansatz: Ziel ist es, aussichtsreiche mineralisierte Projekte zu identifizieren, zu sichern und systematisch zu untersuchen. Grundlage dieses Modells sind fundierte geologische Feldarbeit, der Einsatz moderner Explorationstechniken und die langjährige Erfahrung des Managements. Prägend ist dabei insbesondere der Gründer und CEO Dr. Keith Barron, der bereits maßgeblich an bedeutenden Goldentdeckungen wie Fruta del Norte in Ecuador beteiligt war.

Das Unternehmen betreibt potenzielle Goldprojekte in Europa, unter anderem in Frankreich, in Kombination mit anderen strategischen Metallen sowie Vorhaben im Bereich kritischer Metalle wie Nickel, Kobalt, Chrom, Eisen und Kupfer. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Bewertung historischer Bergbau- und Aufbereitungsrückstände in Italien, bei denen die wirtschaftliche Rückgewinnung dieser Rohstoffe geprüft wird. Ergänzend dazu nutzt Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) in Südamerika, bislang vor allem in Ecuador, geophysikalische Methoden zur Identifizierung neuer epithermaler Goldziele.

Strategisches Nickel-Kobalt-Projekt mit Schlüsselrolle für Europas Batterierohstoffe!

Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) positioniert sich mit dem Nickel-Kobalt-Projekt Balangero in Norditalien strategisch als potenzieller Schlüsselakteur für den Aufbau einer resilienten europäischen Lieferkette für kritische Batterierohstoffe. Jüngste Laborergebnisse aus 28 Proben lieferten 1.560 bis 2.015 ppm Nickel (Durchschnitt 1.763 ppm) sowie 81,5 bis 108 ppm Kobalt und 16,2 bis 146 ppm Kupfer. Die Werte liegen im Rahmen der historischen Datenbasis von mehr als 200 früheren Proben und unterstreichen die Kontinuität des Projekts. Damit wird das Potenzial eines Standorts belegt, der seit Jahrzehnten bekannt ist, dessen strategische Bedeutung vor dem Hintergrund der europäischen Rohstoffpolitik jedoch deutlich gestiegen ist.

Balangero verfügt über eine außergewöhnliche industrielle Historie: Die ehemalige Asbestmine, die zwischen 1918 und 1990 in Betrieb war, hinterließ umfangreiche, trocken gelagerte Abraumhalden, die bereits zerkleinert und leicht zugänglich sind. Historische Archivfunde zeigen, dass der enthaltene Nickel - in Form von Awaruite, einer schwefelfreien Nickel-Eisen-Legierung - bereits in den 1940er-Jahren zur Stahlherstellung genutzt wurde. Awaruite gilt heute als besonders attraktiv, da er sich potenziell energieeffizient verarbeiten lässt und sowohl für Edelstahl als auch für die Herstellung von Nickelsulfat in Batteriequalität geeignet ist. Damit fügt sich Balangero in die Ziele der Europäischen Union zur Förderung "grüner" und lokal gewonnener kritischer Metalle ein.

Quelle: Aurania Resources Ltd.

Im Vergleich zu anderen börsennotierten Awaruite-Projekten, etwa jenen von FPX Nickel Corp. oder First Atlantic Nickel Corp. in Kanada, hebt sich Balangero deutlich positiv ab. Während diese Projekte noch klassische Greenfield-Entwicklungen mit Tagebau, umfangreichen Genehmigungsverfahren und kostspieligem Infrastrukturausbau erfordern, basiert Balangero auf bereits gewonnenem und aufbereitetem Material. Da das Material als trockengestapelte Aufbereitungsrückstände an der Oberfläche vorliegt, ist für die Materialgewinnung kein klassischer Untertage- oder Tagebau erforderlich. Zur Verifizierung der Gehalte und Mächtigkeiten werden jedoch Sonic-Sampling/Bohrungen und Massenproben in Betracht gezogen. Zudem profitiert der Standort von bestehender Infrastruktur wie Stromversorgung, Bahnanschluss, asphaltierter Zufahrtsstraße und qualifizierten Arbeitskräften in unmittelbarer Nähe. Diese Faktoren sprechen für ein im Branchenvergleich günstiges Kosten- und Risikoprofil.

Aktuell wird für Balangero eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) erstellt. Erwartet wird, dass die Studie das erhebliche Einsparpotenzial durch den Wegfall klassischer Bergbau- und Infrastrukturkosten aufzeigt. Parallel prüft Aurania (WKN: A2DKJ4) die Durchführung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) noch vor Ende 2026. Ein aktuelles Rechtsgutachten bestätigt zudem, dass im Rahmen bestehender Genehmigungen bereits Bohr- und Massenproben entnommen werden können, was den Projektzeitplan erheblich beschleunigt und regulatorische Risiken reduziert.

Quelle: Aurania Resources Ltd.

Zusätzlichen Mehrwert liefert die Bestätigung unabhängiger Experten, dass mehrere der untersuchten Proben kein Asbest enthalten und dass alle untersuchten Proben Awaruite enthalten. Dies eröffnet die Perspektive, neben den feinkörnigen Rückständen auch gröberes, oberflächlich gelagertes Abraumgestein als potenzielle Ressource zu prüfen. Erste metallurgische Tests verlaufen bislang positiv und deuten auf eine einfache Abtrennung von Awaruite und Magnetit hin. Für dieses Jahr ist zudem ein Sonic-Bohrprogramm vorgesehen, um Gehalte und Mächtigkeiten weiter zu verifizieren.

Fazit: Das Gesamtpaket stimmt!

Der HALO-Effekt spiegelt einen strukturellen Stimmungswandel an den Kapitalmärkten wider: in einer zunehmend digitalen Welt gewinnen Unternehmen mit realer, nicht substituierbarer Wertschöpfung an Attraktivität. Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) verbindet genau dieses Narrativ mit einem explorationsgetriebenen Geschäftsmodell, erfahrenem Management und einem strategisch bedeutenden Nickel-Kobalt-Projekt in Europa. Für risikobewusste Investoren, die auf Sachwerte, kritische Metalle und langfristige Trends setzen, kommt hier alles zusammen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

, und Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Aurania Resources Ltd. (u.a. Pressemitteilung vom 26.02.2026 zu Balangero), Unternehmenspräsentationen und weitere Unternehmensunterlagen; SRC-Rohstoff-Reports (Archiv), eigener Research und Interpretation.

Dieser Werbeartikel wurde am 01.03.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis- und Währungsvolatilität; Explorations-, Metallurgie- und Umsetzungsrisiken; Genehmigungs-, Standort- und ESG-Risiken; Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken. Wesentliche Chancen: steigender Fokus auf kritische Metalle in Europa, potenziell verkürzte Projektzeitachse durch vorhandenes Material und Infrastruktur; Explorations- und Entwicklungserfolg kann zu erheblicher Neubewertung führen.

Rechtliche Hinweise und Risikohinweis

Art des Inhalts: Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung (Anzeige/Werbung) und wurde im Auftrag von Aurania Resources Ltd. erstellt. Sie ist keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Vergütung/Interessenkonflikt: SRC swiss resource capital AG erhält für IR- und Marketing-Dienstleistungen eine Vergütung vom Emittenten. Daraus kann ein Interessenkonflikt entstehen. Nach Angaben von SRC halten weder SRC noch der Autor zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung eine Netto-Position von >= 0,5% an den im Artikel genannten Wertpapieren.

Sorgfalt/Haftung: Die Inhalte beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen (u.a. Unternehmensmitteilungen und -präsentationen). Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen Autor und SRC keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.

Risikohinweis: Anlagen in Rohstoff- und Explorationswerte sind spekulativ und können bis zum Totalverlust führen. Kurs-, Rohstoffpreis-, Währungs-, Liquiditäts- sowie regulatorische Risiken können erheblich sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen über Erwartungen, Planungen oder mögliche Entwicklungen sind zukunftsgerichtet und mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet; tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Verbreitung: Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Eine Weitergabe in andere Jurisdiktionen ist untersagt, soweit dies gegen lokale Gesetze verstößt.

Stand: Erstellt am 27.02.2026, Erstveröffentlichung am 01.03.2026 (Berlin/Zürich).

Urheberrecht: © Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung oder Weiterverbreitung nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung.

Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,BMG069741020,XD0002746044,215837033