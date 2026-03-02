Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - March 2, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|A2 Gold Corp.
|March 31, 2026
|May 6, 2026
|AG
|ACLARA RESOURCES INC.
|March 27, 2026
|May 7, 2026
|AG
|ACT Energy Technologies Ltd.
|March 20, 2026
|May 7, 2026
|A
|ADENTRA Inc.
|March 17, 2026
|May 5, 2026
|A
|Allied Properties REIT
|March 24, 2026
|May 12, 2026
|A
|Aris Mining Corporation
|March 17, 2026
|May 7, 2026
|A
|Austin Gold Corp.
|March 18, 2026
|May 6, 2026
|A
|BRS Resources Ltd.
|March 19, 2026
|April 28, 2026
|AS
|Bausch Health Companies Inc.
|March 20, 2026
|May 19, 2026
|AG
|Baytex Energy Corp.
|March 20, 2026
|May 7, 2026
|A
|Bird Construction Inc.
|March 16, 2026
|May 13, 2026
|A
|Boardwalk Real Estate Investment Trust
|March 17, 2026
|May 4, 2026
|AS
|Bombardier Inc.
|March 9, 2026
|April 30, 2026
|AG
|C-Com Satellite Systems Inc.
|March 26, 2026
|May 13, 2026
|AG
|CHAR Technologies Ltd.
|March 18, 2026
|May 7, 2026
|AG
|COPPER FOX METALS INC
|March 18, 2026
|April 27, 2026
|A
|WAJAX CORPORATION
|March 18, 2026
|May 5, 2026
|A
|CT Real Estate Investment Trust
|March 19, 2026
|May 12, 2026
|AG
|Cabral Gold Inc.
|March 18, 2026
|April 22, 2026
|AG
|Canada Packers Inc.
|March 20, 2026
|April 30, 2026
|AG
|Canadian Natural Resources Ltd
|March 18, 2026
|May 7, 2026
|A
|Cardinal Energy Ltd.
|March 20, 2026
|May 7, 2026
|A
|Caribbean Utilities Comp Ltd.
|March 20, 2026
|May 11, 2026
|AG
|Centerra Gold Inc.
|March 18, 2026
|May 5, 2026
|AG
|Chablis Capital Corp. %
|February 27, 2026
|March 30, 2026
|AGS
|Choice Properties REIT
|March 16, 2026
|April 30, 2026
|A
|Chorus Aviation Inc.
|March 18, 2026
|May 8, 2026
|A
|Critical Elements Lithium Corp
|March 10, 2026
|April 22, 2026
|AG
|DIRTT Enviro Solutions Ltd
|March 18, 2026
|May 7, 2026
|AG
|DRI Healthcare Trust
|March 31, 2026
|May 15, 2026
|AGS
|Definity Financial Corporation
|March 23, 2026
|May 14, 2026
|AG
|Denison Mines Corp.
|March 24, 2026
|May 12, 2026
|AG
|Dexterra Group Inc.
|March 18, 2026
|May 7, 2026
|A
|DiagnosTear Technologies Inc.
|March 16, 2026
|April 20, 2026
|A
|Discovery Silver Corp.
|March 20, 2026
|May 7, 2026
|AS
|Edgewater Exploration Ltd
|March 23, 2026
|April 28, 2026
|AG
|Equinox Gold Corp. *
|March 16, 2026
|May 7, 2026
|AG
|Filament Health Corp.
|March 2, 2026
|April 9, 2026
|S
|Finning International Inc
|March 20, 2026
|May 12, 2026
|AG
|Firefly Metals Ltd
|February 24, 2026
|March 31, 2026
|AG
|Franklin Cdn Balanced Fund
|March 23, 2026
|May 4, 2026
|S
|Fortis Inc.
|March 20, 2026
|May 7, 2026
|A
|Four Arrows Capital Corp.
|March 16, 2026
|April 23, 2026
|A
|Fox River Resources Corp.
|March 13, 2026
|April 30, 2026
|A
|Gibson Energy Inc.
|March 18, 2026
|May 5, 2026
|A
|Global Battery Metals Ltd.
|March 19, 2026
|April 30, 2026
|AG
|H&R REIT
|March 16, 2026
|April 30, 2026
|A
|Hammond Power Solutions Inc.
|March 17, 2026
|May 6, 2026
|AGS
|Helios Fairfax Partners Corp
|March 20, 2026
|May 7, 2026
|AS
|International Petroleum Corp
|March 19, 2026
|May 6, 2026
|AG
|Iamgold Corporation
|March 20, 2026
|May 5, 2026
|AG
|Imaging Dynamics Company Ltd
|March 18, 2026
|April 22, 2026
|AG
|Inceptus Capital Ltd.
|March 20, 2026
|April 24, 2026
|AGS
|Interfor Corporation
|March 17, 2026
|May 14, 2026
|AG
|Jericho Energy Ventures Inc.
|March 13, 2026
|April 22, 2026
|AG
|KO Gold Inc.
|March 20, 2026
|May 6, 2026
|A
|Empire Life Insurance Company
|March 16, 2026
|May 5, 2026
|AG
|Canadian Tire Corporation, Limited
|March 19, 2026
|May 14, 2026
|AG
|Leon's Furniture Limited
|March 18, 2026
|May 7, 2026
|A
|Lundin Gold Inc.
|March 16, 2026
|May 8, 2026
|AG
|Magellan Aerospace Corporation
|March 17, 2026
|May 8, 2026
|AG
|Magna International Inc.
|March 16, 2026
|May 4, 2026
|A
|Morguard Corporation
|March 16, 2026
|May 6, 2026
|A
|Morguard North American REIT
|March 16, 2026
|May 6, 2026
|A
|Morguard R.E.I.T.
|March 16, 2026
|May 6, 2026
|A
|Nevada Sunrise Metals Corporation
|March 19, 2026
|April 23, 2026
|AG
|North Valley Resources Ltd.
|March 19, 2026
|April 23, 2026
|AS
|Novagold Resources Inc
|March 18, 2026
|May 14, 2026
|AG
|Nutrien Ltd.
|March 18, 2026
|May 6, 2026
|A
|Obsidian Energy Ltd.
|March 18, 2026
|May 7, 2026
|AS
|One Bullion Limited
|March 20, 2026
|May 4, 2026
|AS
|Oracle Energy Corp.
|March 20, 2026
|April 27, 2026
|AGS
|Osisko Development Corp.
|March 20, 2026
|May 14, 2026
|AS
|Franklin Quotential Bal Grow P
|March 23, 2026
|May 4, 2026
|S
|Franklin Quotential Bal Inc P
|March 23, 2026
|May 4, 2026
|S
|PHX Energy Services Corp.
|March 20, 2026
|May 6, 2026
|A
|Pason Systems Inc.
|March 19, 2026
|May 7, 2026
|A
|Pet Valu Holdings Ltd.
|March 16, 2026
|May 12, 2026
|AG
|Pollard Banknote Limited
|March 19, 2026
|May 14, 2026
|A
|Power Corporation of Canada
|March 18, 2026
|May 13, 2026
|AG
|Premium Brands Holdings Corp.
|March 17, 2026
|May 6, 2026
|A
|Pulse Seismic Inc.
|March 16, 2026
|April 29, 2026
|A
|Quebecor Inc.
|March 17, 2026
|May 14, 2026
|A
|Red Light Holland Corp
|March 25, 2026
|May 11, 2026
|AGS
|STANTEC INC
|March 19, 2026
|May 14, 2026
|AG
|Secure Waste Infrastructure Corp
|March 16, 2026
|April 30, 2026
|A
|Silicon Metals Corp.
|March 20, 2026
|April 24, 2026
|A
|Silver Spruce Resources Inc.
|March 19, 2026
|April 28, 2026
|AS
|Spin Master Corp.
|March 9, 2026
|April 30, 2026
|AG
|Sprott Inc.
|March 17, 2026
|May 6, 2026
|A
|Stella-Jones Inc.
|March 12, 2026
|May 6, 2026
|AG
|SunOpta Inc.
|March 10, 2026
|April 16, 2026
|S
|TWC Enterprises Limited
|March 19, 2026
|May 6, 2026
|AG
|Tamarack Valley Energy LTD.
|March 20, 2026
|May 6, 2026
|AS
|ThreeD Capital Inc.
|March 16, 2026
|May 5, 2026
|AS
|Knight Therapeutics Inc.
|March 18, 2026
|May 6, 2026
|AG
|Timbercreek Financial Corp.
|March 18, 2026
|May 7, 2026
|AS
|Topaz Energy Corp.
|March 20, 2026
|May 8, 2026
|A
|Toromont Industries Ltd.
|March 20, 2026
|April 29, 2026
|AG
|Trilogy Metals Inc.
|March 20, 2026
|May 13, 2026
|AG
|Triple Flag Precious Metals
|March 17, 2026
|May 6, 2026
|AG
|Vermilion Energy Inc.
|March 18, 2026
|May 6, 2026
|A
|Gildan Activewear Inc.
|March 17, 2026
|April 30, 2026
|A
|Volatus Aerospace Inc.
|March 18, 2026
|May 7, 2026
|AGS
|Western Energy Services Corp.
|March 20, 2026
|April 29, 2026
|AS
|Western Forest Products Inc.
|March 18, 2026
|May 7, 2026
|AG
|IA Financial Corporation Inc
|March 10, 2026
|May 7, 2026
|A
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
For more information, please visit https://www.cds.ca/
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/285493
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
© 2026 Newsfile Corp.