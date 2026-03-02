TAMPA (dpa-AFX) - Das US-Militär hat in den ersten 24 Stunden seiner Angriffe im Iran nach eigenen Angaben mehr als 1.000 Ziele angegriffen. Dazu gehörten unter anderem das Hauptquartier der Revolutionsgarden, Luftabwehrsysteme, Kriegsschiffe, U-Boote, militärische Kommunikationseinrichtungen, Kommandozentren sowie Stellungen mit ballistischen Raketen. Das teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando des Militärs (Centcom) mit.

Es gehe bei den Angriffen darum, Irans Sicherheitsapparat unbrauchbar zu machen. Höchste Priorität werde Zielen eingeräumt, die eine unmittelbare Bedrohung darstellten, erklärte Centcom. Die Bilanz auf der Webseite des US-Militärs bezog sich auf die ersten 24 Stunden der Angriffe, also bis einschließlich Sonntagmorgen. Seither gab es zahlreiche weitere Angriffe durch das israelische und das amerikanische Militär.

Bei den Einsätzen der ersten 24 Stunden kamen demnach unter anderem eine ganze Reihe Kampfflugzeuge zum Einsatz (darunter die Typen F-18, F-16, F-22, F-35, A-10) genauso wie Flugzeuge zur Luftraumüberwachung, Tankflugzeuge, Tarnkappenbomber, Drohnen, Flugzeugträger, Zerstörer und U-Boote sowie Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars. Zudem seien Luftabwehrsysteme der Typen Patriot und THAAD im Einsatz gewesen. Letzteres dient vor allem zum Abfangen ballistischer Raketen.

Der Iran hat seit Beginn der Angriffe Hunderte Drohnen und ballistische Raketen auf Israel und auf Ziele in der Region abgefeuert, unter anderem auf Anrainerstaaten des Persischen Golfs, die US-Stützpunkte beherbergen./jbz/DP/zb