© Foto: DALL-E

Der Februar war kein guter Monat für die Wall Street. Nur der Dow Jones konnte zulegen, während die Nasdaq über 3 % verlor. Und direkt in der ersten Woche im März steht eine neue Nagelprobe an - die US-Arbeitsmarktdaten!Es gab eine Zeit, da konnten Anleger nicht genug bekommen von Aktien aus der KI-Branche. Fast blind griffen Investoren bei allen Werten zu, die mit KI in Verbindung gebracht wurden. Mittlerweile hat sich das Bild gedreht. Zuerst fragten sich die Anleger, ob die ernormen KI-Ausgaben überhaupt wieder eingespielt werden können und die Bewertungen vieler Aktien zu hoch sind. Das Paradebeispiel war hier die Aktie von Palantir. Im Anschluss daran startete die Sorge vor der …