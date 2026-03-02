DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

WIRTSCHAFTSWEISER - Die Bundesregierung hat sich auf ein Personalpaket für den Sachverständigenrat geeinigt. Das erfuhr das Handelsblatt aus Regierungs- und Koalitionskreisen. Der Ökonom Gabriel Felbermayr soll in Deutschlands oberstes Beratungsgremium für Wirtschaftspolitik einziehen. Er rückt auf den Posten der ausgeschiedenen Ulrike Malmendier. Außerdem hat die Regierung offenbar vereinbart, dass die Amtszeit von Veronika Grimm, die im Frühjahr 2027 ausläuft, nicht verlängert wird. Felbermayr ist Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) und gilt als Experte für Handels- und Geoökonomie. (Handelsblatt)

EINKOMMENSSTEUER - Bei der Reform der Einkommenssteuer zeichnet sich eine Einigung zwischen Union und SPD in einem Punkt ab. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf befürwortet den Vorschlag seines CDU-Kollegen Carsten Linnemann, die Schwelle für den Spitzensteuersatz anzuheben. "Ich teile die Auffassung, dass wir hier zurzeit ein Gerechtigkeitsproblem haben, wo bei guten Tariflöhnen durch die Kombination aus Steuern und Sozialabgaben zu wenig im Geldbeutel der Menschen landet", sagte er der Augsburger Allgemeinen. Da wolle auch die SPD für spürbare Entlastungen sorgen. "In jedem Falle darf der Spitzensteuersatz nicht mehr schon ab ca. 70.000 Euro greifen, sondern deutlich später", sagte er. (Augsburger Allgemeine)

DROHNEN - Der ukrainische Drohnenmanager Mykyta Roschkow warnt Europa vor einem sicherheitspolitisch riskanten Rückstand bei unbemannten Systemen. "Russland und China sind schneller als alle europäischen Staaten zusammen", sagte Roschkow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) in Kiew mit Blick auf die Entwicklung in dem Bereich. "Was wir in der Ukraine mit unserer Technologie und unserem Verteidigungswillen leisten, verschafft Europa Zeit. Wir kaufen Europa Zeit." Roschkow riet: "Nutzt diese Zeit klug. Beschleunigt den Aufbau robotischer Systeme." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

