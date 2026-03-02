Die Eskalation im Nahen Osten hat den Goldpreis zum Wochenstart kräftig nach oben getrieben. Derzeit notiert die Feinunze Gold bei 5.364 Dollar und damit deutlich über dem Stand vom Freitag. Das Edelmetall knüpft an eine bereits starke Vorwoche an und arbeitet sich wieder in Richtung des Rekordhochs bei 5.595 Dollar, das Ende Januar markiert wurde.Nach dem damaligen Höchststand war Gold zwischenzeitlich unter 4.500 Dollar gefallen, ehe eine dynamische Erholung einsetzte. Seit dem Jahreswechsel summiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär