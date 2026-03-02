Am Wochenende ist die Lage im Iran und im gesamten Nahen Osten eskaliert. Aufgrund der Angriffe auf den Iran, dessen Gegenangriffe sowie der Behinderung von Öltransporten durch die Straße von Hormus, durch die knapp 20 Prozent der weltweiten Ölförderung verschifft wird, ziehen die Ölpreise kräftig an. So steigen Brent-und WTI-Öl aktuell um satte 18 Prozent auf 84 beziehungsweise 77 Dollar. Dennoch dürfte das den Ölpreis-Anstieg zunächst allenfalls dämpfen. Acht Ölförderländer wollen ihre Produktionsmengen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär