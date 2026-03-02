US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende den iranischen Revolutionsführer Ali Chamenei töten lassen und damit eine neue Eskalationsstufe im Nahost-Konflikt entfesselt. Während der Iran daraufhin gemeinsam mit der Hisbollah-Miliz Vergeltungsschläge gegen Israel und US-Militärstützpunkte verübte, spielt ausgerechnet Putin den Moralapostel. Die Börse reagiert indes mit heftigen Ausschlägen.Der 28. Februar 2026 beendet die Ära von Ali Chamenei. In den frühen Morgenstunden dringen israelische F-35-Jets ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär