Helvetia Asset Management AG wird für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund eine Kapitalerhöhung («best effort») von rund CHF 128 Mio. durchführen. Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines Immobilienportfolios der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem Marktwert von rund CHF 108 Mio. sowie der selektiven Akquisition von weiteren Liegenschaften verwendet.
Am 17. Februar 2026 gab die Helvetia Asset Management AG bekannt, dass sie für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund den Erwerb eines Liegenschaftsportfolios aus dem Bestand der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem Marktwert von rund CHF 108 Mio. prüft. Die Fondsleitung plant die Emission von neuen Anteilen im Umfang von maximal rund CHF 128 Mio. zur Finanzierung des Erwerbs eines Immobilienportfolios von vier Liegenschaften der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG sowie der selektiven Akquisition von weiteren Liegenschaften.
Für die Übertragung der vier oben erwähnten Liegenschaften der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG hat die FINMA der Fondsleitung am 28. Januar 2026 eine Ausnahmebewilligung von dem Verbot von Geschäften mit nahestehenden Personen gemäss Art. 63 Abs. 2 und 4 KAG i.V.m. Art. 32a KKV gewährt.
Das für den Erwerb vorgesehene Portfolio besteht aus drei Wohnliegenschaften und einer kommerziellen Liegenschaft mit Core/Core plus-Profil, verteilt über drei Kantone, und zeichnet sich durch eine auf das Bestandsportfolio des Helvetia (CH) Swiss Property Fund abgestimmte hohe Objekt- und Lagequalität mit entsprechender Ertrags- und Wertstabilität aus.
Emissionskonditionen
Der Bezugsrechtshandel erfolgt vom 9. bis 17. März 2026 an der SIX Swiss Exchange AG und die Bezugsfrist dauert vom 9. bis 19. März 2026, 12.00 Uhr (MEZ). Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 27. März 2026.
Weitere Details zur Kapitalerhöhung sowie zum erwerbenden Liegenschaftsportfolio sind im Emissionsprospekt resp. der Investorenpräsentation unter www.swissfunddata.ch und www.helvetia-am.ch verfügbar.
Fondsportrait
Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von rund 80 Prozent in Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die Optimierung der laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im Bestand und das aktive Management des Portfolios. Der Fonds verfügt über 49 Liegenschaften und hinsichtlich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur über eine breite Diversifikation.
Das Liegenschaftsportfolio des Fonds hat per 30. September 2025 einen Marktwert von CHF 1'319 Mio. Nach der Kapitalerhöhung wird der Marktwert des Liegenschaftsportfolios des Fonds über CHF 1.4 Mrd. notieren.
Fondsinformationen
Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und www.helvetia-am.ch verfügbar.
Über Helvetia Asset Management AG
