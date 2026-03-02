Der Nasdaq schwankt, die Zinsfantasie bleibt fragil - und viele Depots verlieren den roten Faden. Ein regelbasiertes Trend-System setzt genau hier an: Es wählt aus Tausenden Aktien die stärksten aus, hält das Portfolio schlank und ersetzt konsequent, was an Momentum verliert. Der Tech-Sektor ist wieder im klassischen Dilemma: Auf Indexbasis läuft der Nasdaq eher seitwärts - unter der Oberfläche aber wird's ungemütlich. Gewinnmitnahmen, Zweifel an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
