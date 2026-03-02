The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.03.2026
ISIN Name
DE000DJ9AFQ1 DZ BANK IS.A2479
XS2796660384 EUTELSAT 24/29 REGS
DE000DJ9AFS7 DZ BANK IS.A2481
XS2311552363 AIIB 21/26 MTN
DE000LB13VS1 LBBW FESTZINS 21/26
USU75000BS44 ROCHE HLDGS 21/26 REGS
MX0MGO0000Y4 MEXICO 2026 M
XS1958616176 AKTIA BANK 19/26 MTN
DE000HLB3WC9 LB.HESS.THR.IS.12A/18
