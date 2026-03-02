Berkshire Hathaway hat im Schlussquartal 2025 einen deutlichen Dämpfer bei den operativen Gewinnen hinnehmen müssen. Vor allem das schwächere Versicherungsgeschäft belastete. Der operative Gewinn fiel im vierten Quartal um mehr als 29 Prozent auf 10,2 Milliarden Dollar nach 14,56 Milliarden Dollar im Vorjahr.Besonders stark unter Druck stand das Underwriting: Der Gewinn aus der Versicherungszeichnung brach um 54 Prozent auf 1,56 Milliarden Dollar ein. Auch die Erträge aus Kapitalanlagen im Versicherungsgeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
